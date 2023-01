LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots) - "Alle Hände voll zu tun" hatte ein Dieb am Freitagnachmittag, als er ein Bekleidungsgeschäft in der Erfurter Innenstadt mit je einer prall gefüllten Reisetasche in der Hand verlassen wollte. In den Taschen befanden sich Kleidungsstücke im Wert von knapp 560 Euro, die der 37-jährige Langfinger ohne zu bezahlen am Kassenbereich vorbeitrug. Dank eines aufmerksamen Bürgers, welcher sah, wie der Täter mit der nicht bezahlten Ware Fersengeld gab, konnte der ...

mehr