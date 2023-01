Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verdächtiges Ansprechen von Kindern

Landkreis Sömmerda (ots)

Seit mehreren Tagen kursieren in sozialen Netzwerken und privaten Chatgruppen Gerüchte über eine vermeintliche versuchte Entführung von zwei Kindern in Schwansee. Die Landespolizeiinspektion Erfurt kann diese Informationen nicht bestätigen. Tatsächlich wurden am 25.01.2023 in Schwansee zwei Jungen im Alter von neun Jahren von zwei Männern angesprochen. Allerdings wurden diese nicht angelockt. Ermittlungen der Polizei ergaben keine Hinweise auf eine versuchte Entführung oder eine andere Straftat zum Nachteil der Kinder. Die Männer sollen mit einem roten Kombi unterwegs gewesen sein. Das Bild eines roten Fahrzeugs mit französischem Kennzeichen, welches gegenwärtig verbreitet wird, steht nicht im Zusammenhang mit dem genannten Sachverhalt. Die Polizei appelliert: prüfen Sie stets Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt und ihre Glaubwürdigkeit, bevor sie diese in Chatgruppen oder im Internet verbreiten. Falschmeldungen führen zu Hysterie und wirken sich negativ auf das Sicherheitsgefühl von Eltern und Kindern aus. (JN)

