Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin in Homburg

Homburg (ots)

Am Nachmittag des 14.04.2023, gegen 16:30 Uhr, kam es auf dem rechtsseitigen Gehweg der Talstraße Homburg in Fahrtrichtung B 423, auf Höhe des Christian von Mannlich-Gymnasiums, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem schwarzen Quad, welches verbotswidrig den Gehweg befuhr. Das Quad fuhr aus bislang unbekannten Gründen der Fußgängerin in die Fersen, so dass diese verletzt zu Boden fiel. Der Fahrer entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit, ohne der verletzten Fußgängerin Hilfe zu leisten und ohne seine Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell