Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf der B 423 in Homburg

Homburg (ots)

Am Nachmittag des 14.04.2023, gegen 16:50 Uhr, kam es in Homburg auf der B 423 in Fahrtrichtung Bexbach, auf Höhe eines dortigen Möbelhauses, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und der dortigen Schutzplanke. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass ein Lastkraftwagen aus unbekannten Gründen mit der am rechten Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke kollidierte. Hierbei entstand Sachschaden an mehreren Schutzplankenelementen. Zudem wurde die Fahrbahn mit umliegendem Erdreich verschmutzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

