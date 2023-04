Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall

Mandelbachtal (ots)

Am 11.04.2023 gegen 20:50 Uhr ereignete sich auf der L 107 zwischen Mandelbachtal-Ommersheim und Saarbrücken-Ensheim ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei kam ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus Blieskastel mit seinem Mercedes-Benz in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich mehrfach. Der Fahrzeugführer des Mercedes-Benz wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Der betreffende Fahrbahnabschnitt musste für ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell