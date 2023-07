Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Person steigt auf abfahrenden Zug und hatte Glück im Unglück

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine Frau versuchte am gestrigen Nachmittag in einen anfahrenden Zug einzusteigen und kam glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen davon.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Erfurt wurde am gestrigen Nachmittag zum Bahnsteig 9/10 gerufen, da eine 42-jährige Frau zuvor in letzter Sekunde versucht hatte in einen anfahrenden Zug des Unternehmens Flixtrain einzusteigen. Wie spätere Befragungen ergeben haben, war die Frau beim Halt des Zuges am Erfurter Hauptbahnhof ausgestiegen, um eine Zigarette zu rauchen. Aus welchem Grund auch immer, habe Sie die Durchsagen zur Abfahrt des Zuges nicht mitbekommen. Als sie bemerkte, dass die Bahn langsam in Richtung Berlin losrollte, erspähte sie das Trittbrett einer sich schließenden Wagentür und versuchte so noch Zugang zum Flixtrain zu erhalten. Durch in der Bahn befindliches Zugpersonal konnte die Situation beobachtet werden. Sofort wurde die Notbremse betätigt, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Die Frau zog sich bei ihrem gefährlichen Manöver eine Schürfung am Knie zu.

Durch die Bundespolizei wurde die Deutsche verwarnt und erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach der Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig.

Angesichts des glimpflichen Ausgangs ihres Versuches, erübrigten sich tiefgreifende Belehrungen der Beamten im Hinblick auf das richtige Verhalten im Bahnverkehr. Dennoch bittet die Bundespolizei alle Reisenden darum, sich der Gefahren, die von sich aus vom Eisenbahnverkehr ausgehen, nicht zu unterschätzen und Vorsicht auf den Bahnsteigen und bei sich bewegenden Zügen an den Tag zu legen.

Der Flixtrain konnte seine Fahrt mit etwas Verspätung fortsetzen, jedoch ohne die Frau, da sie vom Zugpersonal von der Weiterfahrt ausgeschlossen wurde.

