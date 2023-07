Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei nimmt 34-Jährigen am Nordhäuser Hauptbahnhof fest und stellt Schlagstock eines 22-Jährigen sicher

Nordhausen, Nordhausen Hauptbahnhof (ots)

Am Samstagvormittag wurde ein 34-jähriger Mann durch eine Streife der Bundespolizei an Nordhausens Hauptbahnhof kontrolliert. Im Zuge der Überprüfung und Abgleiche in einer polizeilichen Datenbank wurde bekannt, dass der Deutsche durch die Thüringer Justiz gesucht wurde, da er wegen Betruges verurteilt worden war. Die verhangene Vollstreckungsstrafe belief sich auf 145 Tage Freiheitsentzug. Diese hätte der Mann abwenden können, wenn er ersatzweise den Betrag in Höhe von 1450 Euro hätte begleichen können. Hierzu war die Person nicht im Stande, sodass er durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt nach Tonna verbracht worden ist.

Am gestrigen Abend bewiesen Bundespolizisten bei ihrem Streifengang am Nordhäuser Bahnhof ein gutes Auge. Denn aus der Umhängetasche eines 22-jährigen Mannes ragte ein schlagstockartiger Gegenstand heraus. Bei der Kontrolle und Überprüfung sollte sich diese Annahme bestätigen. Der Teleskopschlagstock wurde sichergestellt und der Deutsche erhielt eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zugleich wurde bei der Personenkontrolle bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Mühlhausen gegen den Mann zwei Vermögensabschöpfungen wegen strafrechtlichen Verhaltes in der Vergangenheit angeordnet hatte. Die Einholung der Gelder war vor Ort nicht möglich. Gleichwohl erfährt die Justiz über eine erneute Straftat des 22-Jährigen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell