BPOLI EF: Super-Recogniser der Bundespolizei erkennt Straftäter im Erfurter Hauptbahnhof wieder, Haftbefehl führt zu Festnahme

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Die Bundespolizei war am gestrigen Abend auf Grund eines Diebstahlverdachtes in einer Drogerie am Erfurter Hauptbahnhof gebunden. Nach Beendigung der Maßnahmen setzten die Beamten ihren Streifengang in dem Verkehrsknotenpunkt fort. Einem Kollegen, der als sogenannter "Super-Recogniser" zertifiziert ist, fiel bei der Vielzahl von im Hauptbahnhof Erfurt befindlichen Reisenden eine Person direkt ins Auge und ins Bewusstsein. Ein 37-jähriger libyscher Staatsangehöriger war durch diverse Vermögens- und Eigentumsdelikte bereits in mehreren Städten polizeilich in Erscheinung getreten, unter anderem auch in Erfurt wegen Diebstahl. Da gegen den Mann Fahndungsnotierungen bestehen, entschloss sich die Bundespolizeistreife die Person zu kontrollieren. Dieser Schritt sollte sich in doppelter Hinsicht als richtig erweisen. Ein Haftbefehl der Thüringer Justiz hatte am Ende Juli einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mehrfachtäter erlassen. Die Bundespolizei nahm den Mann noch vor Ort fest. Bei einer Durchsuchung in der Dienststelle wurden zudem noch 11,63 Gramm Marihuana in Abverpackungen aufgefunden. Diese wurden sichergestellt.

Am heutigen Mittag erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht in Gotha, wo die Untersuchungshaft gegen den Mann aufrechterhalten wurde. Bundespolzisten lieferten den Festgenommenen anschließend in die Justizvollzugsanstalt Tonna ein.

Hintergrund: Bei der Bundespolizei gibt es Beamtinnen und Beamte, die als sog. "Super-Recognizer" die Fähigkeit besitzen, sich Gesichter und Bewegungsabläufe sehr gut merken und auch Jahre nach einem Ereignis wieder abrufen zu können. Bei der bundespolizeilichen Fahndungsarbeit hilft diese besondere Fähigkeit bei der Wiedererkennung von Straftätern.

