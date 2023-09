Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten, Schlägereien, brennende Mülleimer

Reutlingen (ots)

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Kollision zwischen PKW und Motorrad (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag ist es auf der Holzelfinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 14.25 Uhr fuhr ein 44-jähriger Lenker einer Kawasaki in Richtung B 312 und wollte nach links in die Kirchstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit wollte ein aus Richtung B 312 kommender Fahrer eines weißen VW-California T 6 nach links in die Moltkestraße abbiegen. Der VW-Fahrer musste aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Im Anschluss begann der Kawasaki-Lenker seinen Abbiegevorgang. Im weiteren Verlauf fuhr ein bislang unbekannter PKW-Lenker rechts am VW vorbei um geradeaus in Richtung Kohlstetten zu fahren. Um eine Kollision zu verhindern musste der Kawasaki-Lenker eine Vollbremsung machen und kam schließlich zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Bei dem Entgegenkommenden soll es sich um einen orange/goldfarben PKW mit Reutlinger Zulassung gehandelt haben. Er setzte seine Fahrt in Richtung Holzelfingen fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pfullingen unter 07121 / 9918 - 0 in Verbindung zu setzen.

Trochtelfingen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Am Freitagabend ist es auf der B 313 zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seiner Aprilia in Richtung Trochtelfingen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers kam er in einer Rechtskurve zu Fall und schlitterte nach links über die Gegenfahrbahn in den Grünstreifen, wo er zur Endlage kam. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte er noch mit einer entgegenkommenden 80-jährigen Fahrerin einer Mercedes A-Klasse. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

Dettingen/Erms (RT): Radfahrer schwer verletzt

Am Freitagabend hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 19.55 Uhr befuhr der 51-Jährige mit seinem Mountainbike den Waldweg "Höllenlöcher" in Richtung Calverbühl. Hier überfuhr er einen Ast oder größeren Stein und kam in der Folge zu Fall. Aufgrund des unebenen Geländes war zur Rettung der Person die Bergwacht aus Bad Urach im Einsatz. Der Radfahrer wurde schließlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Nürtingen (ES): Unfall beim Abbiegen (Zeugenaufruf)

Am frühen Freitagabend ist es auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17.00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad den Fahrradschutzstreifen der Bahnhofstraße in Richtung Steinengrabenstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein bislang unbekannter PKW-Lenker in gleicher Richtung auf dem rechten Fahrstreifen. Der Radfahrer bog dann nach links in Richtung Neuffener Straße ab. Hierbei querte er den PKW-Lenker, der seinerseits nach rechts in Richtung Alleenstraße abbiegen wollte und es kam zu einem leichten Kontakt. In der Folge kam der Radfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, welche vor Ort nicht behandelt werden mussten. Der PKW-Lenker stieg dann kurz aus, erkundigte sich nach dem Befinden des Radfahrers und reichte diesem ein Taschentuch. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort ohne die Angabe seiner Personalien. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Nürtingen unter 07022 / 9224-0 in Verbindung zu setzten.

Ostfildern (ES) Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich am Freitagmittag ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer zugezogen. Gegen 16.40 Uhr war der Mann im Ortsteil Nellingen auf dem Gehweg der Esslinger Straße in Richtung Esslingen-Zollberg unterwegs. Auf Höhe der Ludwig-Jahn-Straße fuhr er dann unvermittelt auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Dabei übersah er allerdings einen in die gleiche Richtung fahrenden Ford Fiesta und prallte mit diesem zusammen. Ein Rettungswagen verbrachte den 79-Jährigen anschließend in eine Klinik. Der 21-jährige Ford-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

Reichenbach an der Fils (ES): Brennende Mülltonnen

Die Feuerwehr Reichenbach ist am frühen Samstagmorgen, um kurz nach 03.00 Uhr, zu einem Brand in die Neuwiesenstraße ausgerückt. Zwei Mülltonnen standen aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Die Feuerwehr, welche mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Tübingen (TÜ): Körperliche Auseinandersetzung in der Mühlstraße (Zeugenaufruf)

In der Nacht auf Samstag ist es in der Mühlstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 00.45 Uhr hielt sich eine 20-Jährige mit mehreren Bekannten vor einem Imbiss auf. Ein 36- und ein 37-Jähriger unterschritten, trotz Aufforderungen dies zu unterlassen, immer wieder die soziale Distanz zu der Personengruppe und es kam auch zu beleidigenden Äußerungen seitens der beiden Männer. Auf die Situation wurde ein bislang namentlich nicht bekannter Mann aus dem Imbiss aufmerksam und es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen den drei Männern. Hierbei ging der 36-Jährige zu Boden. Die 20-Jährige und ein 22-Jähriger wollten sich dann um den am Boden liegenden kümmern, woraufhin sie vom 37-Jährigen mit Fäusten traktiert wurden. Die eintreffenden Polizisten wurden sofort vom 37-Jährigen beleidigt. Bei der anschließenden Festnahme leistete er Widerstand und biss einen Polizeibeamten, welcher sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Ein weiterer Polizeibeamter wurde im Rahmen der Festnahme ebenfalls leicht verletzt. Die 20-Jährige und der 22-Jährige wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, der 36-Jährige wurde in eine Klinik verbracht. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich beim Polizeirevier Tübingen unter 07071 / 972-8660 zu melden.

Balingen (ZAK): Mit Pfefferspray angegriffen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am frühen Samstagmorgen auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Straße Auf Bollen gekommen. Zwei 18-Jährige waren gegen 03.45 Uhr auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug um nach Hause zu fahren, als sie von hinten von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen wurden. Als sie sich umdrehten wurden sie unvermittelt mit Pfefferspray besprüht, sodass sie zu Boden gingen. Am Boden liegend wurden sie von den Angreifern weiter mit Tritten traktiert. In der Folge flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung eines dortigen Möbelhauses. Die beiden 18-Jährigen wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zu den Tätern und den Hintergründen der Tat aufgenommen.

