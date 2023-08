Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

In der Zeit zwischen Sonntag, den 27. August 2023, gegen 22.00 Uhr und Montag, den 28. August 2023, um 07.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen ein blaues Damen-Pedelec der Marke Riese und Müller, Typ Charger Touring. Das unverschlossene Fahrrad befand sich zur Tatzeit im Schuppen eines Wohnhauses am Pappelweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Telefonnummer 04442-808460 entgegen.

Vechta - Ladendieb flüchtet

Am Dienstag, 29. August 2023, um 12.10 Uhr, kam es in einer Parfümerie in der Große Straße zu einem Ladendiebstahl. Eine bislang unbekannte Person entwendete eine Flasche Parfüm und wurde dabei von einer Mitarbeiterin beobachtet. Als er dies bemerkte, floh er zu Fuß und konnte durch einen 19-jährigen, aufmerksamen Zeugen, der die Verfolgung aufgenommen hatte, in der Gildestraße gestellt werden und das Parfüm gesichert werden. Jedoch konnte der Unbekannte die Flucht ergreifen und lief in Richtung Falkenrotter Straße weg. Der unbekannte Mann wurde als ca. 40 Jahre alt und ca. 165 bis 170cm groß beschrieben. Er hatte ein gepflegtes Aussehen und war bekleidet mit einem dunkelblauen Hemd mit weißem Muster, einer dunkelblauen Weste sowie einer grauen Anzughose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Lounge-Kissen

In der Zeit zwischen Montag, den 28. August 2023, gegen 22.00 Uhr und Dienstag, den 29. August 2023, um 06.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Personen aus einem Garten an der Georg-Reinke-Straße Loungekissen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Telefonnummer 04441-9430 entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Wohnhaus

Am Montag, 28. August 2023, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, verwickelte eine bislang unbekannte, männliche Person eine Anwohnerin in der Straße Am Fuchsbau in ein Gespräch und begab sich mit ihr in den Garten. Währenddessen betrat eine unbekannte Person unbemerkt das Wohnhaus und entwendete diversen Schmuck. Der unbekannte Mann, der die Frau in ein Gespräch verwickelt hatte, war ca. 30 Jahre alt, hatte dunkle, kurze Haare, ein sehr gepflegtes äußeres Erscheinungsbild und einen Dreitagebart. Bekleidet gewesen sei er mit einem dunkelblauen Pullover und einer Jeanshose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, 29. August 2023, zwischen 15.30 Uhr und 16.11 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse aus einer Handtasche einer 40-jährigen Frau, welche sich in einem Kaufhaus in der Großen Straße aufhielt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Holdorf - Diebstahl eines Pedelec

Unbekannte Personenentwendeten in der Nacht von Montag, 28. August 2023, auf Dienstag, 29. August 2023, zwischen 21.00 Uhr und 05.00 Uhr, ein Pedelec, welches verschlossen in einer Garage Am Steinbrink stand. Es handelt sich um ein braunes Pedelec der Marke Raleigh. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Diebstahl von Kupferkabel

Im Zeitraum von Montag,28. August 2023, 16.30 Uhr bis Dienstag, 29. August 2023, 07.45 Uhr entwendeten unbekannte Personen an der Dümmerstraße, Durchgang zum Olgahafen, fast 190 m Kupferkabel von einer Kabelrolle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Bakum - Verdacht des Betruges

Am Dienstag, 29. August 2023, gegen 10 Uhr, wurde ein Autofahrer auf der Hochelsterner Straße in Bakum durch einen 27-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz durch Handzeichen angehalten. Dieser gab vor, dass er dringend für 100 bis 200 Euro tanken müsse und seine Kreditkarte beschädigt sei. Er würde gerne das Geld leihen. Hierfür bot er ihm als Pfand eine Uhr sowie seine Handynummer für einen Rückruf an. Die Uhr war jedoch ohne Wert. Als dem Autofahrer das Verhalten verdächtig vorkam, bettelte der Mann noch eindringlicher, sodass er dem Unbekannten fünf Euro überließ. Beim Wegfahren konnte er jedoch im Rückspiegel sehen, dass der Mann auch nachfolgende Autofahrende anhielt. Ein hinzugerufener Polizeibeamter konnte den Mann wenig später vor Ort antreffen und identifizieren. Der Mann verwickelte sich in Widersprüche. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges eingeleitet und ein Platzverweis erteilt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bakum unter 04446 959710 zu melden.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 29. August 2023, 17.42 Uhr befuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Bremerhaven mit einem Pkw die Dinklager Straße in Lohne. Der 42-Jährige konnte eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen. Da sich der 42-Jährige jedoch bereits länger als sechs Monate im Bundesgebiet aufhält, hatte diese ihre Gültigkeit verloren. Zudem verfügte der Pkw nicht über eine ausreichende Haftpflichtversicherung. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 29. August 2023, 19.53 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Vechta mit einem Kleinkraftrad den Lattweg, obwohl er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Zudem bestand für das Kleinkraftrad kein Versicherungsschutz.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 28. August 2023, 19.45 Uhr und Dienstag, 29. August 2023, 7.40 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Parkvorgang mit seinem Fahrzeug einen Audi A1 Sportback am Heck. Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht in der Maximilian-Kolbe-Straße. Nach dem Unfall entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Telefonnummer 04441-9430 entgegen.

Vechta - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstag, 29. August 2023, 13.32 Uhr befuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Vechta die Straße Am Südfeld. Bei einer Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Im weiteren Verlauf ergab sich zudem der Verdacht, dass der Mann im Besitz von Drogen sein könnte. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung konnte mutmaßliches Betäubungsmittel beschlagnahmt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell