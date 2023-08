Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Mehrere Einbrüche in Firmengebäude

In der Nacht von Montag, den 28. August 2023 auf Dienstag, den 29. August 2023 kam es im Bereich Saterland (Ramsloh/Scharrel und Strücklingen) zu mehreren Einbrüchen. Bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in dortige Räumlichkeiten von verschiedenen KFZ-Betrieben und einem Steuerbüro ein. Aus einem Betrieb in der Ferdinand-Porsche-Straße wurde ein schwarzer Ford Focus entwendet. Dieser tauchte zu einem späteren Zeitpunkt in Oldenburg, auf dem Parkplatz eines Bowlingcenters an der Emsstraße, wieder auf und wurde dort zurückgelassen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04499-93390 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Dieseldiebstahl und Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, den 25. August 2023, gegen 12.30 Uhr und Dienstag, den 29. August 2023, um 16.16 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Personen etwa 400 Liter aus einem an der Sedelsberger Straße abgestellten Baufahrzeug abgezapft. Zudem wurde ein abgestellter Container mit Farbe besprüht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04499-93390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell