Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrerin contra Auto

Am Mittwoch trug eine 30-Jährige nach einem Zusammenstoß in Biberach Verletzungen davon.

Ulm (ots)

Eine 30-jährige Radfahrerin war kurz nach 17.45 Uhr in der Ulmer Straße unterwegs. Sie fuhr auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte. In der Straße Am Blosenberg war ein 76-Jähriger mit einem VW-Transporter unterwegs. Der wollte in die Ulmer Straße einbiegen. An der Einmündung übersah der Senior die querende Radlerin. Die hatte Vorfahrt. Mit dem rechten Stoßstangeneck hatte der Senior das Rad der 30-Jährigen touchiert. Die Frau stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Unmittelbar nach dem Unfall setzte der Fahrer des VW seinen Transporter ein Stück zurück. Dabei bemerkte er nicht, dass zwischenzeitlich ein VW Polo hinter seinen Transporter herangefahren war und dort stand. Der Senior stieß er mit dem Heck gegen die Front des VW. Die Polizei Biberach nahm die Unfälle auf. Sie schätzt den Schaden am VW Transporter und an dem VW Polo auf jeweils 100 Euro. An dem Fahrrad entstand kein Schaden.

++++1705423 1706107(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell