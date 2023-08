Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: PK Varel 11.-13.08.2023

Wilhelmshaven (ots)

Raubversuch - Zeugen gesucht! Varel - Am frühen Samstagmorgen, 02:20 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Jugendliche einem 16-jährigen männlichen Jugendlichen aus Varel dessen Tasche abzunehmen. Dieser flüchtete von einer Sitzbank in "Schwabe's Garten", Eingang Winkelweg, in Richtung Bahnhofstraße, wo er aufgrund gegen ihn eingesetzten Reizgases stürzte und schließlich Hilfe von hinzugerufenen Passanten erhielt. Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Pedelecs - Zeugen gesucht! Varel - Bereits am Montag, 07.08.2023, in der Zeit von 16:40 bis 22:00 Uhr, wurde aus einem Fahrradstand am Vareler Bahnhof ein mittels Kettengliederschloss gesichertes Pedelec der Marke Univega, Rahmenfarbe schwarz und grün, entwendet. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Varel - Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Varel einen Fahrzeugführer, der mit einem Elektrokleinstfahrzeug auf der Windallee unterwegs war. Da bei dem 22-jährige Mann aus Varel deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelbeeinflussung feststellbar waren, folgten Blutprobenentnahme und Weiterfahrtuntersagung. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung an einem Pkw

Varel - In der Zeit von Freitagnachmittag, 14:15 Uhr bis Samstagmorgen, 07:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Windschutzscheibe eines auf einem Grundstück in der Meischenstraße parkenden Pkw Honda CR-V. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 zur Kenntnis zu geben.

Umweltdelikt

Zetel - Während eines Spazierganges in einem Waldstück des Spolsener Moores an der Grenzstraße wurde ein aufmerksamer Zeuge auf illegal entsorgten Abfall aufmerksam. Bislang Unbekannte hatten dort unter anderem eine Batterie, gefüllte Metallkanister und Elektroschrott entsorgt. Die Polizei in Varel hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Umganges mit Abfällen eingeleitet. Hinweise auf Täter oder Tatbegehung werden durch die Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 entgegengenommen.

Verkehrsunfallgeschehen

Bockhorn - Am späten Samstagvormittag ereignete sich im Kreuzungsbereich Kranenkamper Straße/ Weißenmoorstraße ein Verkehrsunfall zwischen dem wartepflichtigen Pkw Renault einer 24-jährigen Frau aus Varel und dem bevorrechtigten Pkw Audi eines 24-jährigen Mannes aus Zetel. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Aufgrund angenommenen Personenschadens wurde zunächst ein Rettungswagen zum Unfallort entsandt, dessen Dienste jedoch glücklicherweise nicht benötigt wurden.

Varel - Am Samstagnachmittag befuhr ein 64-jähriger Mann aus Bad Laer mit einem Pkw-Anhänger-Gespann die B 437 in östliche Richtung. Kurz nach Passieren der einmündenden Mühlenteichstraße löste sich der mitgeführte Anhänger bei Starkregen vom Zugfahrzeug, kam nach rechts in den abschüssigen Fahrbahnseitenraum ab und überschlug sich dort. Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden am Anhänger.

Varel - Am Samstagnachmittag kam es zu einem Unfall mit Personenschaden. Eine 52-jährige Frau aus Varel befuhr mit ihrem Pkw Chevrolet die untergeordnete Bahnhofstraße in westliche Richtung in der Absicht, nach links in die übergeordnete Neumühlenstraße mit Fahrtrichtung Nebbsallee einzubiegen. Unmittelbar nach Einfahren in die Neumühlenstraße stieß sie mit einem entgegenkommenden 55-jährigen Radfahrer zusammen, welcher offenbar die falsche Fahrbahnseite nutzte. Der Radfahrer zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

