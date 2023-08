Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Sande - Zeugen gesucht

Sande (ots)

Am Mittwoch, 09.08.23, zwischen 17:30 - 22:15 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellter Pkw VW Golf, Farbe Schwarz, in der Hauptstraße in Sande in Höhe einer Bäckerei bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sande unter der 04422-999750 in Verbindung zu setzen.

