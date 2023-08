Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hunde auf Straße führen zu Verkehrsunfall

Schortens (ots)

Am Donnerstag, 10.08.23, um 14:30 Uhr, befuhr die Fahrerin eines schwarzen Mini Coopers die Straße "An der alten Bundesstraße" in Schortens in Richtung Jever. In Höhe der Einmündung "An der alten Bundesstraße"/Heinrich-Tönjes-Straße querten drei Hunde, aus der Heinrich-Tönjes-Str. kommend, die Fahrbahn. Eines der Tiere wurde dabei im Bereich des Hinterlaufes von dem herannahenden Fahrzeug erfasst und möglicherweise verletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden. Die Hunde entfernten sich über die Heinrich-Tönjes-Straße in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, zur Hunderasse, deren Risthöhe oder zu einem Eigentümer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

