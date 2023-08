Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Pkw - Zeugen gesucht!

Bockhorn (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 08.08.23, wurde von einem landwirtschaftlichen Hof im Stockweger Weg in Bockhorn ein unverschlossener VW Caddy entwendet. Dieses Fahrzeug wurde in den frühen Morgenstunden des Dienstages auf dem Markthamm in Zetel wieder aufgefunden. Zeugen, die dieses Fahrzeug oder deren Nutzer beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell