Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Zetel - Zeugen gesucht!

Zetel (ots)

Am Dienstag, 08.08.23, zwischen 11:10 -12:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Kundenparkplatz einer örtlichen Bank in der Bohlenberger Straße in Zetel. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte hierbei ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten, einen SEAT LEON, Farbe schwarz, und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel unter 04453-989590 in Verbindung zu setzen.

