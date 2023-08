Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Sande - Zeugen gesucht!

Sande (ots)

Im Zeitraum vom 07.08.2023, 22:00 Uhr bis zum 08.08.2023, 05:00 Uhr, gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Rüstringer Straße in Sande und durchsuchte die Räumlichkeiten, während die Bewohnerin in ihrem Schlafzimmer schlief und vom Tatgeschehen nichts mitbekam. Zeugen, die im Tatzeitraum oder bereits im Vorfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

