Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf der B 192, LK Mecklenburgische Seenplatte

Waren (ots)

Am 11.04.2023 gegen 15:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 192 in der Ortslage Penzlin zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Ein 55-jähriger Fahrer eines PKW Skoda befuhr die B 192 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Waren. Auf Höhe der Einfahrt zum Bahnhofplatzes kam der PKW-Fahrer aus gesundheitlichen Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem in der Einmündung wartenden PKW Mitsubishi, in dem eine 54-Jährige sowie ein 6-jähriges Kind saßen. Alle drei Personen, die im Landkreis MSE wohnhaft sind, verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht, konnten sich jedoch selbständig aus den Fahrzeugen befreien. Sie wurden mit 2 Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Klinikum nach Neubrandenburg gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber landete vor Ort und brachte einen Notarzt zur Unfallstelle. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000,- Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Penzlin kam mit 12 Kameraden zur Bindung ausgelaufener Betriebsstoffe zum Einsatz. Aus diesem Grund musste die B 192 auf Höhe der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

