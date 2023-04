Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Meldeauflage erfüllt, trotzdem in Haft

Neubrandenburg (ots)

Gestern Nachmittag sollen zwei Syrer (vermutlich 18 und 19 Jahre alt) einen ihnen bekannten 20-jährigen Deutschen beraubt und erpresst haben. Die genaue Vorgeschichte und das tatsächliche Motiv sollen die weiteren Ermittlungen klären. Alle Beteiligten sollen bereits mehrfach in ähnlichen Situationen aufeinandergetroffen sein. Der vermutlich 19-jährige Beschuldigte in dem aktuellen Fall kam gestern kurz nach der angezeigten Tat mit dem zweiten Beschuldigten zum Polizeihauptrevier in Neubrandenburg - allerdings nicht, um sich wegen der vorgeworfenen schweren Raubstraftat zu stellen, sondern weil er einer Meldeauflage im Zusammenhang mit vorherigen Straftaten nachkommen wollte.

Die Beamten hatten bereits eine Personenbeschreibung der beiden zu dem schweren Raub und der Erpressung, so dass sie die Syrer mit dem Tatvorwurf konfrontierten. Bei einer Durchsuchung wurden neben einem griffbereiten Teleskopschlagstock auch Betäubungsmittel gefunden. Aufgrund der Vorwürfe des schweren Raubes in Tateinheit mit Erpressung sowie der möglichen Vorgeschichte zwischen Beschuldigten und Opfer wurde Haftbefehlsantrag durch die zuständige Staatsanwaltschaft Neubrandenburg beim Amtsgericht gestellt. Beide Beschuldigte blieben bis heute zunächst in Polizeigewahrsam.

Der Haftrichter hat soeben Haftbefehl erlassen. Beide Tatverdächtigen kommen nun in Untersuchungshaft.

