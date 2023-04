Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots)

Am 10.04.2023, gegen 13:45 Uhr, ereignete sich in Neubrandenburg, in der Neustrelitzer Str., zwischen dem Weidenweg und dem Friedrich-Engels-Ring ein Verkehrsunfall zwischen zwei fahrradfahrenden Personen. Ein 65-jähriger Mann befuhr den Radweg in Richtung Friedrich-Engels-Ring und überholte die 63-jährige Radfahrerin. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 63-jährige Deutsche stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Der 65-Jährige deutsche Radfahrer blieb unverletzt. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden von ca. 30 Euro. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle

