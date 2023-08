Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Zetel - Zeugen gesucht

Zetel (ots)

Am Donnerstag, 10.08.23, gegen 11:00 Uhr, fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines silberfarbenen Opels, älteres Modell, am Ohrbült in Höhe der dortigen Fahrschule auf einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw auf. Hierbei entstand am Fahrzeug der Geschädigten ein Schaden von ca. 5.000 EUR. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel unter 04453-989590 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird die Fahrerin eines rotfarbenen Toyota Yaris gebeten sich zu melden. Sie fuhr vor der Geschädigten und wurde beim Abbiegen vermutlich vom Unfallverursacher rechts überholt.

