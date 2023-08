Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 11.08.2023

Wolfenbüttel (ots)

Unbekannte beschmieren Schulgelände in Schladen mit Graffiti

Schladen, Franz-Kaufmann-Straße, 10.08.2023 - 11.08.2023

Derzeit Unbekannte haben vom 10.08.2023 auf den 11.08.2023 die Außenwände eines Schulgebäudes in Schladen mit Graffiti beschmiert. Am Freitagmorgen wurden die Schmierereien festgestellt und die Polizei kontaktiert. Bei der Sachverhaltsaufnahme am Tatort stellten die Polizeibeamten fest, dass die Graffitis nationalsozialistische Inhalte haben. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Staatsschutz ermittelt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter Tel.: 05331/9330.

