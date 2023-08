POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.08.2023.

Salzgitter (ots) - Nach Trickdiebstahl entstand ein Vermögensschaden. Salzgitter, Gebhardshagen, Zwölfackerweg, 04.08.2023, 10:30 Uhr. Ein unbekannter Täter gelangte unter dem Vorwand, Ankäufer von Altgegenständen zu sein, in das Haus der Geschädigten. In einem unbemerkten Moment begab sich der Täter in das Schlafzimmer und erbeutete im Tatverlauf Schmuck. Es ...

mehr