POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.08.2023.

Nach Trickdiebstahl entstand ein Vermögensschaden.

Salzgitter, Gebhardshagen, Zwölfackerweg, 04.08.2023, 10:30 Uhr.

Ein unbekannter Täter gelangte unter dem Vorwand, Ankäufer von Altgegenständen zu sein, in das Haus der Geschädigten. In einem unbemerkten Moment begab sich der Täter in das Schlafzimmer und erbeutete im Tatverlauf Schmuck. Es entstand ein Schaden von mindestens 400 Euro. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 170-180 cm, ca. 50 Jahre, schlank, braune Haare. Er trug zur Tatzeit ein grünes T-Shirt. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei in Gebhardshagen unter der Telefonnummer 05341 867240 entgegen.

