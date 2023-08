Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.08.2023.

Peine (ots)

Streit eskalierte.

Peine, Woltorfer Straße, Stadtpark, 08.08.2023, 13:10 Uhr.

Zwei Männer im Alter von 47 und 49 Jahren sowie eine Frau im Alter von 18 Jahren gerieten verbal in Streit. Im Verlaufe des Streitgespräches haben die Männer auf die Frau eingeschlagen, auch als diese bereits am Boden lag. Hierdurch erlitt das Opfer leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt die Hintergründe der Tat.

Opfer werden aus Personengruppe heraus angegriffen.

Peine, Braunschweiger Straße, 08.08.2023, gegen 19:50 Uhr.

Zwei junge Männer wurden aus einer Gruppe heraus geschlagen und getreten und hierbei leicht verletzt. Im weiteren Verlauf der Tat sollen die Opfer noch mit einem Messer und Schlagstöcken bedroht worden sein. Aktuell ermittelt die Polizei die Hintergründe der Tat. Es können derzeit keine Angaben zu den Tätern gemacht werden. Die Polizei Peine bittet unter der Telefonnummer 05171 999-0 um Hinweise.

Täter scheiterten bei einem Einbruch.

Wendeburg, Heideweg, Feststellzeit 08.08.2023, 10:00 Uhr.

Bei einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus scheiterten die Täter an ihrem Vorhaben. Es gelang ihnen nicht, ein Fenster und eine Terassentür aufzuhebeln. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 entgegen. Das Präventionsteam der Polizei bietet ihnen eine kostenlose Beratung zum Einbruchsschutz an. Bitte vereinbaren sie einen Beratungstermin mit Herrn Scharf unter der Rufnummer 05341 1897-109.

Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab.

Peine, Essinghausen, Heideweg, 08.08.2023, 09:30 Uhr.

Aus nicht geklärter Ursache kam der alleinbeteiligte 36-jährige Fahrer eines Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort befindlichen Wertstoffinsel. Hierbei wurden ein Zaun und mehrere Container beschädigt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in niedriger vierstelliger Höhe.

