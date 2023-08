Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.08.2023.

Peine (ots)

Täter entzündeten einen Karton in einem Mehrfamilienhaus.

Vechelde, Parkstraße, 07.08.2023, 16:20 Uhr.

Ein unbekannter Täter gelangte offensichtlich durch die unverschlossene Haustür eines Mehrfamilienhauses in einen Gemeinschaftskeller und entzündete dort einen Karton. Es entstand kein Personen- und Gebäudeschaden. Die alarmierte freiwillige Feuerwehr Vechelde begann mit einer schnellen Brandbekämpfung und Lüftung des Hauses. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Vechelde unter der Telefonnummer 05302 930490 entgegen.

Wir möchten in diesem Zusammenhang sensibilisieren, immer die Hauseingangstüren gemäß der bestehenden Hausordnung geschlossen zu halten. Sprechen sie immer Personen an, die sich offensichtlich widerrechtlich in dem Haus aufhalten. Bei verdächtigen Feststellungen können sie immer ihre Polizei kontaktieren.

Täter drangen in den Kiosk eines Freibades ein.

Vechelde, Bettmar, 06.08.2023, 23:00 Uhr-07.08.2023, 12:30 Uhr.

Die Täter wirkten gewaltsam auf einen Rollladen des Freibades ein und konnten auf diese Weise in den Kiosk gelangen. Die Verursacher erbeuteten Nahrungsmittel und verursachten hierdurch einen Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Vechelde unter der Telefonnummer 05302 930490 entgegen.

Hoher Sachschaden bei Einbruch in einen Pkw.

Peine, Mittelstraße, 03.08.2023, 15:00 Uhr-07.08.2023, 05:45 Uhr.

Die Täter gelangten durch die Schiebetür des Firmenfahrzeuges in das Innere und erbeuteten im Tatverlauf hochwertige Arbeitsgeräte und Instrumente. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell