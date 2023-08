Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.08.2023.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Rabenacker, Parkplatz West-Ost Markt, 07.08.2023, gegen 10:45 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll ein Täter mehrfach mittels eines Messers auf sein 62-jähriges Opfer eingestochen haben. Die verletzte Frau wurde durch den Angriff am Kopf und am Oberkörper verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es besteht keine Lebensgefahr.

Im Anschluss an die Tat flüchtete der Mann vom Tatort und konnte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr von der Polizei angetroffen werden. Aufmerksame Personen versorgten das blutende Opfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Bereits am Tatort konnte die Polizei Hinweise erlangen, die auf einen 61-jährigen Mann als Täter deuteten.

Eine halbe Stunde nach der ersten Tat erhielt die Polizei den Hinweis, dass es in der Kampstraße in Salzgitter-Lebenstedt zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei. Der offensichtliche Brandherd sollte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kampstraße sein. Daraufhin wurden zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zum Brandort entsandt. Es erfolgte eine Brandbekämpfung in der betroffenen Wohnung. Zeitgleich wurden die Bewohner des Wohnkomplexes evakuiert.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung konnte im Wohnhaus eine offensichtlich nur leicht verletzte Person aufgefunden werden. Es handelt sich hierbei um den 61-jährigen Bewohner und Mieter der betroffenen Wohnung. Dieser musste in ein Krankenhaus gefahren werden. Auch insoweit bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei führt aktuell eine Beweissicherung in der Wohnung durch, um die Ursache des Brandes herauszufinden.

Bei ihren Ermittlungen geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich bei dem 61-jährige Hausbewohner um dieselbe Person handelt, die zuvor mehrfach auf die verletzte Frau eingestochen hat.

Die weiteren Hintergründe beider Taten sind noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Beschuldigte wird morgen einem Haftrichter vorgeführt.

Für weitere Rückfragen steht die Staatsanwaltschaft Braunschweig zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell