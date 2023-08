Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 07.08.2023

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Antiquitätengeschäft

Wolfenbüttel, Stadtmarkt, 05.08.2023-06.08.2023

Derzeit Unbekannte sind in der Nacht vom 05.08.2023 auf den 06.08.2023 in ein Antiquitätengeschäft in der Wolfenbütteler Innenstadt eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster zum Geschäft auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren. Hier durchsuchten die derzeit Unbekannten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Wie hoch der Schaden liegt und was konkret entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter Tel.: 05331/9330.

