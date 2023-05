Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahruntüchtig auf E-Scootern

Eisenach, Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am Montag wurde zur Mittagszeit in der Eisenacher Heinrichstraße eine 19-jährige Fahrerin eines E-Scooters kontrolliert. Aufgrund eines positiven Drogentests bestand der Verdacht, dass sie nicht über die erforderliche Fahrtüchtigkeit verfügte. Ein ähnlicher Verdacht richtete sich am Samstagabend gegen einen 36-Jährigen in Wutha-Farnroda. Bei dessen Verkehrskontrolle auf der B 88 ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von fast 2,5 Promille. Zudem war sein E-Scooter nicht haftpflichtversichert. In beiden Fällen erfolgten Blutentnahmen zur Beweissicherung, Untersagungen der Weiterfahrt sowie die Einleitung von entsprechenden Ermittlungsverfahren. (as)

