Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ruhestörung eskaliert

Waltershausen (ots)

Samstagabend beschwerten sich Anwohner über laute Musik in einer Wohnung in der Clara-Zetkin-Straße in Waltershausen. Ein aggressiver 25-Jähriger Wohnungsinhaber griff die eingesetzten Beamten an. Dies hatte zur Folge, dass der Bewohner den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei Gotha verbringen durfte. Eine Strafanzeige wurde ebenfalls gefertigt. Die Nachtruhe war anschließend wieder hergestellt. (dg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell