Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.08.2023.

Salzgitter (ots)

Der Polizei wurde am 07.08.2023 gegen 16:45 Uhr mitgeteilt, dass es zu einem Verkehrsunfall auf der Kanalstraße in Salzgitter in Höhe der KVG Haltestelle SZ-Hallendorf Brunnenriede gekommen sei. Zeitgleich wurden Rettungskräfte der Feuerwehr alarmiert, da ein Verkehrsteilnehmer nicht unerhebliche Verletzungen erlitten hatte.

Erste Ermittlungen durch die Polizei ergaben, dass ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw die Kanalstraße in Richtung Lebenstedt befahren habe. Kurz vor der KVG Haltestelle SZ-Hallendorf Brunnenriede habe ein minderjähriger 14-jähriger Junge mit seinem E-Scooter die Straße an einer Lichtsignalanlage überqueren wollen. Aussagen deuten darauf hin, dass der Junge ein für ihn geltendes Rotlicht nicht beachtet hatte.

Auch geht die Polizei einem Hinweis nach, wonach der Minderjährige bei seiner Fahrt ein Smartphone in den Händen gehalten haben könnte. Trotz Bremsung des Pkw konnte eine Kollision beider Fahrzeuge nicht verhindert werden.

Der Junge erlitt erhebliche Verletzungen am Kopf und am Körper und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen werden.

Die Polizei ermittelt, ob der Fahrer des Pkw unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Eine in der Dienststelle durchgeführte Blutentnahme wird diesbezüglich ausgewertet. Daher kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine gesicherte Aussage über eine Beeinflussung getroffen werden. Eine weitere Ermittlung der Polizei ergab, dass der E-Scooter offensichtlich nicht versichert war.

Hohe Beutewert nach Wohnungseinbruch.

Salzgitter, Lebenstedt, Schillerstraße, 07.08.2023, 04:30-13:30 Uhr.

Die Täter drangen unter Gewaltanwendung auf eine Wohnungstür in eine Einliegerwohnung ein und entwendeten im Tatverlauf Schmuck und Bargeld. Der hierbei verursachte Schaden liegt bei ca. 27.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 zu richten.

Täter erbeuteten Dieselkraftstoff.

Salzgitter, Bad, Heckenrosenweg, 04.08.2023, 15:30 Uhr-07.08.2023, 07:00 Uhr.

Die Täter erbeuteten aus zwei Arbeitsmaschinen mehrere Liter Dieselkraftstoff und verursachten hierdurch einen Schaden von annähernd 200 Euro. Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Rufnummer 05341 825-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell