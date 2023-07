Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Obstbäume beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Mengelrode (ots)

In der Zeit vom 17. bis zum 27. Juni beschädigten unbekannte Täter drei Obstbäume nahe der Ortslage Mengelrode. Die Bäume stehen außerhalb der Ortslage, auf einem privaten Wiesengrundstück, an der Ortsverbindungsstraße nach Siemerode. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizeiinspektion Eichsfeld such nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Klärung des Falles geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03606/6510 oder per E-Mail entgegengenommen. Aktenzeichen: 0166047

