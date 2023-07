Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Werbeprospekte in Gebäude angezündet - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter setzten am 1. Juli gegen 23.45 Uhr abgelegte Werbezeitschriften in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Blasiistraße/Vor dem Hagentor in Brand. Die Prospekte waren im frei zugänglichen Hausflur zur Weiterverteilung abgelegt. Neben den Zeitungen wurde durch das Feuer auch eine Schaufensterscheibe beschädigt. Wer hat Personen in dem Bereich wahrgenommen, die mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden können? Hinweise nimmt die Polizei unter der 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: 0169513

