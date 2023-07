LPI-NDH: E-Bike gestohlen

Nordhausen (ots) - Zwei bislang Unbekannte beschädigten am Montagabend die Schaufensterscheibe einer Hoffleischerei am Darrweg. Eine Zeugin hatte einen Knall gehört und Schatten wahrgenommen. Die alarmierten Polizisten entdeckten kurz darauf die beschädigte Scheibe und konnten Spuren sichern. Noch ist unklar, ob aus dem Geschäft etwas gestohlen wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

