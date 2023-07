LPI-NDH: Mann belästigt Gäste in Freibad

Nordhausen (ots) - In der letzten Nacht gab es nach Zeugenaussagen, kurz nach 3 Uhr, in der Blasiistraße einen lauten Knall. Danach brannte eine gelbe Mülltonne ab. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt, da auch an einem Zaun ein Brandschaden entstand. Möglicherweise explodierte eine Spraydose in unmittelbarer Nähe zur Mülltonne. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

