LPI-NDH: Gelbe Tonne abgebrannt

Mühlhausen (ots) - In Mühlhausen ist in der Nacht zu Dienstag eine junge Frau in einer Wohnung von einem Hund angegriffen und schwer verletzt worden. Der Tierrettung war es nur mit präpariertem Futter möglich, den Hund einzufangen und ins Tierheim zu bringen. Was sich genau in der Wohnung abgespielt hat und wie es zum Angriff des Tieres kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das zuständige ...

mehr