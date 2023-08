POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 09.08.2023

Polizei Salzgitter

Diebstahl von zwei Kraftfahrzeugen

Wolfenbüttel, Im Stadtfeld und Vogesweg, 07.08.2023-08.08.2023

Derzeit Unbekannte haben in der Nacht vom 07.08 auf den 08.08.2023 zwei Fahrzeuge aus dem Stadtgebiet Wolfenbüttel komplett entwendet. Ein Wohnmobil der Firma Fiat/Bürstner wurde im Stadtteil Halchter gestohlen. Im Vogesweg entwendeten die Täter einen Jeep Grand Cherokee. Der Schaden wird derzeit auf rund 70.000EUR geschätzt. Die Fahrzeuge wurden zur Sachfahndung ausgeschrieben und Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter Tel.: 05331/9330.

Unbekannte sägen Hochsitze an

Gemeindegebiet Cramme, 08.08.2023

Ein Jagdrevierpächter in der Gemeinde Cramme stellte am 08.08.2023 Beschädigungen an seinem Hochsitz fest. Zusammen mit der Polizei Schladen und einem weiteren Revierpächter konnten insgesamt drei weitere Hochsitze festgestellt werden, die offensichtlich mit einer Säge beschädigt wurden. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schladen unter Tel.: 05335/929660 entgegen.

Unfall auf der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel, Adersheimer Straße, 08.08.2023, 12:30 Uhr

Am 08.08.2023 gegen 12:30 Uhr kam es auf der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Toyota Corolla und einem Nissan Juke. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 52-Jährige Fahrerin des Nissan die Adersheimer Straße in Richtung stadtauswärts. Aus der Straße "am Pfingstanger" fuhr plötzlich der 40-Jährige Fahrer des Toyota auf die Adersheimer Straße und prallte sodann mit dem Nissan zusammen. Bei dem Unfall wurde die 52-Jährige verletzt und mittels Rettungswagen ins Klinikum Wolfenbüttel verbracht.

