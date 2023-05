POL-PDLD: Unfallflucht Lidl-Parkplatz

B 48 Wellbachtal (ots) - Am 31.05.2023, 06:45 Uhr, befuhr ein Honda Jazz die B 48 von Johanneskreuz in Richtung Rinnthal. In einer scharfen Linkskurve kam ein schwarzer LKW so weit auf der Spur des Honda entgegen, so dass die Fahrerin eine Vollbremsung machen musste. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden fuhr die Honda-Fahrerin rückwärts und geriet hierbei an die Leitplanke. Der schwarze LKW fuhr weiter ohne sich zu ...

