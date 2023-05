Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Einbruch in Container

Rheinzabern (ots)

In der Nacht vom 29.05.2023 auf den 30.05.2023 brachen bislang unbekannte Täter in eine ortsansässige Firma in Rheinzabern ein. Auf dem Gelände wurde ein Container in welchem Reifen und Felgen lagerten, aufgebrochen und ein Sommerreifen Set entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Rheinzabern gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per Email piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell