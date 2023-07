Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unbekannte Täter dringen in Einfamilienhaus ein

Karton mit Geschirr entwendet

Rees (ots)

Im Zeitraum von Samstag (1. Juli 2023), 12:00 Uhr und Montag (3. Juli 2023), 12:00 Uhr, kam es an der Empeler Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften über die Eingangstüre Zutritt zum Haus und entwendeten einen Karton mit Geschirr, bevor sie sich in unbekannte Richtung entfernten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell