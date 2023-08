POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 09.08.2023 / Ergänzung

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 09.08.2023

Wolfenbüttel (ots)

In der Nacht des 28.07.2023 brannte eine ehemalige Gaststätte in Groß Biewende (Gemeinde Remlingen-Semmenstedt). Das Haus wurde durch das Feuer nahezu vollständig zerstört und ist nicht mehr nutzbar. Die Polizei Wolfenbüttel ermittelt derzeit mit Unterstützung eines Brandgutachters und Spürhunden in alle Richtungen. Wie der Brand in der leerstehenden Gaststätte ausbrach, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Wolfenbüttel bittet Zeugen, die in den Abendstunden des 27.07.2023 bis zur Brandentdeckung kurz nach Mitternacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter Tel.: 05331/9330 zu melden.

