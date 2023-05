Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein: Vorfahrt missachtet - zwei Leichtverletzte

Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

An der Einmündung der K 4281 zur L 549 kam es am Samstagmittag, gegen 14:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die 18-jährige Fahrerin eines VWs befuhr die K 4281 von Daisbach kommend in Richtung L 549. An der Einmündung auf die L 549 bog sie in Richtung Neidenstein ab und missachtete die Vorfahrt des 20-jährigen Motorradfahrers der in Richtung Waibstadt unterwegs war. Es kam zur Kollision, wobei der 20-Jährige über das Fahrzeugdach des VWs geschleudert wurde. Er wurde dadurch leicht verletzt und noch vor Ort durch einen Rettungsdienst versorgt und anschließend in eine Klinik eingeliefert. Die Unfallverursacherin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, verzichtete aber auf einen Transport in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Neidenstein, der Rettungsdienst sowie eine Streife des Polizeireviers Wiesloch. Gegen die 20-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell