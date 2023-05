Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte beschädigen Taxi an Haltestelle

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen in einem noch nicht näher verifizierten Zeitraum einen E-Scooter auf die Windschutzscheibe eines geparkten Taxi. An dem VW Touran, welcher am Taxistand des Mannheimer Nationaltheaters geparkt war, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt (Tel. 0621 / 3310) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell