Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Diebstahl auf Friedhof - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete auf dem Friedhof in Sinsheim-Ehrstädt in der Zeit vom 07.05.2023 bis 12.05.2023 zwei goldene Eheringe, welche in einen Grabstein eingelassen waren. Mit einem unbekannten Werkzeug wurden die Ringe herausgebrochen und der Grabstein beschädigt. In die Ringe war das Hochzeitsdatum der Verstorbenen eingraviert. Die Höhe des Sachschadens konnte bisher nicht genauer beziffert werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim (Tel. 07261 / 6900) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell