POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.08.2023.

Salzgitter (ots)

Restmülltonne geriet in Brand.

Salzgitter, Bad, Friedrich-Ebert-Straße/Gebäuderückseite zur Mörikestraße, 09.08.2023, 03:30 Uhr.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in einer Grundstückseinfahrt eine Restmülltonne in Brand. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Für die Löscharbeiten wurde die Feuerwehr alarmiert. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.

