POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 09.08.2023 / Ergänzung

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 09.08.2023

Wolfenbüttel (ots)

Unbekannte sägen Hochsitze an

Gemeindegebiet Cramme / Leinde, 08.08.2023

Derzeit Unbekannte beschädigten insgesamt drei Jäger-Hochsitze. Hierbei wurden zwei Hochsitze zwischen der Ortschaft Cramme (Verlängerung der Straße "Am Stadtweg") und der Bundesautobahn 36 und ein Hochsitz bei der Ortschaft Leinde (Verlängerung der "Kreisstraße" in Richtung Bundesautobahn 36) angegangen. Die Täter nutzten hierzu offensichtlich eine Säge. Die drei Hochsitze befanden sich in Feld- bzw. Waldrandlage. Die Polizei Schladen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter der Tel.: 05335/929660. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

