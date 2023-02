Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - Ergänzung zur Straßensperrung

Schortens (ots)

Am 20.02.2023 kam es in Schortens zu einem Verkehrsunfall auf der K96. Gegen 9:30 Uhr befuhr ein LKW die Gödenser Straße von Schortens nach Dykhausen, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in der Berme auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Der mit Gülle beladene LKW ist derzeit nicht fahrbereit und muss geborgen werden.

"Der Fahrer des LKW wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Im Zuge der Bergungsarbeiten wird die Verbindungsstraße zwischen der Eilkstraße in Schortens und der B 436 in Altgödens bis in die Nachmittagsstunden vollständig gesperrt werden, sodass es hier zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann" sagt Ole Peuckert, Pressesprecher der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell