POL-WHV: Presse PK Varel vom 17.02.2023 - 19.02.2023

Einbruchsdiebstähle in Varel

Von Mittwoch auf Donnerstag drangen Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus Im Winkel. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden.

Im gleichen Zeitraum gelangten Unbekannte durch Aufhebeln einer Tür in das Innere eines Einfamilienhauses im Brunsdamm. Nach ersten Erkenntnissen wurde hier kein Diebesgut erlangt. Über einen seit dem letzten Sonntag andauernden Zeitraum gelangten Unbekannte nach Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus (derzeit leerstehend) in der Allensteiner Straße. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Angaben zum Diebesgut können auch hier nicht gemacht werden. Fahren unter Drogeneinfluss in Zetel Am Freitagmorgen gegen 03.00 Uhr wurde in der Westersteder Straße ein 30-Jähriger aus Zetel in seinem PKW angehalten und kontrolliert. Da bei ihm Anzeichen einer möglichen Drogenbeeinflussung festgestellt wurden, wurde ein freiwilliger Urintest durchgeführt, der positiv auf THC reagierte. Dem 30-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Varel- Trunkenheit im Verkehr Am Freitagabend wurden Zeugen auf einen Pkw aufmerksam, der durch unsichere Fahrweise auf der B437 auffiel. Beamte des PK Varel konnten den Pkw kurze Zeit später anhalten und die Fahrzeugführerin kontrollieren. Dabei wurde bei ihr eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet.

Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden drei Pkw beschädigt, die in Varel in der Arngaster Straße geparkt waren. Bei einem Pkw wurde die Heckscheibe beschädigt, bei zwei Transportern wurde jeweils aus zwei Reifen die Luft gelassen. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstagvormittag befuhr der Unfallverursacher den Sumpfweg in Richtung Langendamm. Am Ende des Sumpfweges gab ihm sein Navigationsgerät die Information, dass er dem Straßenverlauf weiter geradeaus folgen müsse. Aufgrund dieser Ansage übersah der Fahrzeugführer die abknickende Vorfahrtsstraße und den von rechts herannahenden Pkw der anderen Unfallbeteiligten. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich die Fahrzeugführerin, die sich auf der Vorfahrtstraße befunden hat, leicht verletzte. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

