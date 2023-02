Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 17.02.2023 bis 19.02.2023

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl von Pkw

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag feierten drei männliche Personen im Alter zwischen 25 und 28 Jahren in der Wohnung der Geschädigten in der Bremer Straße. Im Laufe des Abends entwendete einer der Männer erst den Pkw-Schlüssel der Geschädigten. Nachdem die Geschädigte schlafen ging, entwendeten die drei Beschuldigten dann ihren Pkw. Aufgefallen war dies gleich am frühen Freitagmorgen, da der Pkw in Nordrhein-Westfalen verunfallte.

Branddelikt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 23.40 Uhr, geriet in der Kieler Straße ein Pkw Audi A3 aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Brand konnte zwar durch die Feuerwehr gelöscht werden, jedoch war der Pkw durch das Feuer bereits vollständig zerstört worden.

Diebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Mellumstraße von einem Pkw BMW der 5er Serie die beiden vorderen Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht entwendet. Bei einer durchgeführten Spurensuche konnte festgestellt werden, dass die Scheinwerfer fachmännisch ausgebaut wurden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell